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15 фев 2023

Представлен мотоцикл с необычными колесами

Представлен мотоцикл с необычными колесами

Иногда в мире появляются настолько необычные технологические проекты, что неволей задаешься вопросом о предназначении таких транспортных средств.  Логика, к сожалению, здесь не работает

Вот вам наглядный пример – мотоцикл, который ездит на «полуколесе».  Спереди у него обычный обод с покрышкой, а вот сзади странная конструкция из двух половинок одного колеса.  Чтобы вся конструкция хоть как-то работала, создатели удлинили маятник,  чтобы, как раз, и разместить вторую половинку колеса (первое осталось на штатном месте). Плюс ко всему были добавлены звезды и дополнительная цепь, то есть привод приходится на оба «полуколеса».

К сожалению, на ходу конструкция показала себя не лучшим образом -  задняя часть мотоцикла гуляет вверх и вниз, так что больше сорока километров в час на данной «поделке» разгоняться просто опасно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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