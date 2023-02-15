Представлен мотоцикл с необычными колесами

Иногда в мире появляются настолько необычные технологические проекты, что неволей задаешься вопросом о предназначении таких транспортных средств. Логика, к сожалению, здесь не работает

Вот вам наглядный пример – мотоцикл, который ездит на «полуколесе». Спереди у него обычный обод с покрышкой, а вот сзади странная конструкция из двух половинок одного колеса. Чтобы вся конструкция хоть как-то работала, создатели удлинили маятник, чтобы, как раз, и разместить вторую половинку колеса (первое осталось на штатном месте). Плюс ко всему были добавлены звезды и дополнительная цепь, то есть привод приходится на оба «полуколеса».

К сожалению, на ходу конструкция показала себя не лучшим образом - задняя часть мотоцикла гуляет вверх и вниз, так что больше сорока километров в час на данной «поделке» разгоняться просто опасно.