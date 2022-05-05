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5 май 2022

Представлен новый гоночный Lamborghini Huracan

Представлен новый гоночный Lamborghini Huracan
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini рассекретила новую модификацию суперкара Huracan для трека. Она получила наименование GT3 Evo2 и отличается главным образом более жёстким кузовом и доработанной аэродинамикой.

Надо сказать, что кузов здесь полностью выполнен из углепластика. Кроме того, здесь установлен новый обвес, который обеспечивает лучшую прижимную силу. Отметим, что многие элементы, как например, антикрыло, были взяты у Huracan STO. Суперкару доработали тормозную систему и каркас безопасности, изменили способ крепления окон из пластика (решение призвано повысить общую жёсткость кузова), а также усовершен­ствовали дроссельные заслонки двигателя. 

При этом в сам мотор лезть не решили – здесь под капотом располагается прежний пятилитровый V10, который развивает 655 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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