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7 июн 2022

Представлен новый интерфейс Apple CarPlay

Представлен новый интерфейс Apple CarPlay

Сегодня, подключить телефон к мультимедийной системе легко – достаточно воспользоваться обычным Bluetooth соединением. Проблема в том, что функционал устройства будет неполным – только воспроизведение музыки и громкая связь. Хочется большего – пожалуйста, протоколы Android Auto и Apple CarPlay

Надо сказать, что они оба недавно получили важные обновления, а презентация Apple вообще состоялась вчера. С обновлением интерфейс системы превратился в настоящий хаб по управлению автомобилем. Через панель Apple CarPlay водитель может настраивать климат-контроль, включать обогрев руля, обогрев и вентиляцию сидений. Кроме того, система отныне не ограничивается работой на дисплее медиасистемы, а может «захватывать» и другие экраны.

То есть, условно говоря, изображение со смартфона можно вывести, скажем, на цифровую приборную панель перед глазами. Правда, есть один нюанс – головное устройство автомобиля (мультимедийная система) должна быть сравнительно мощной, так как Carplay на слабых устройствах не сможет раскрыть весь свой потенциал.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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