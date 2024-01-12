Представлен новый китайский внедорожник Deepal G318

Компания Changan опубликовала первые изображения нового внедорожника Deepal G318. Он получит гибридную силовую установку, а предполагаемая стоимость может достигать 300 000 юаней (примерно 3 710 000 рублей)

Следует отметить, что число 318 в индексе автомобиля неспроста. Таким числом обозначается национальная автомагистраль в Китая от города Чэнду до Тибета. Последнее время этот маршрут становится популярным и неудивительно, что число 318 послужило названием для нового внедорожника, ориентированного на путешествия.

Deepal G318 по габаритам чуть больше хорошо известных в России Tank 300 и Haval Dargo: 4750/1959/1820 мм., при колесной базе в 2880 мм. Внедорожник получил популярный сейчас “квадратный” дизайн. Брутальности добавляют массивные бампера, широкие колесные арки и дополнительные блоки фар на крыше. Передние ДХО выполнены в виде С-образных светодиодных линий.

По слухам, G318 должен будет получить гибридную силовую установку, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый мотор и два электродвигателя мощностями 48 л.с. и 82 л.с. G318 также получит два аккумулятора емкостью 18,4 кВт*ч или 35,1 кВт*ч.

