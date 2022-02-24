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24 фев 2022

Представлен новый Morgan Super 3

Представлен новый Morgan Super 3
Автор фото: фирма-производитель

Популярный трицикл Morgan наконец-то сменил поколение.  Правда, машина перестала быть похожа сама на себя.

Да, взять, к примеру стиль – здесь теперь нет открытого V-образного двигателя – вся начинка скрывается под капотом. Да и сам мотор здесь тоже поменялся – теперь спорткар приводится в движение двигателем от Ford Fiesta (полуторалитровый атмосферник мощностью в 125 лошадиных сил). Любопытно, но в качестве коробки передач используется 5-ступенчатая механика от Mazda MX-5.

На первый взгляд, скромный моторчик не может обеспечить хорошую динамику, но важно помнить, что новый трицикл очень легкий, благодаря алюминиевому монококу, так что Morgan Super 3 способен зажечь.  Производитель заявляет максимальную скорость на отметке в 209 километров в час, а разгон до сотни занимает здесь всего шесть секунд.

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