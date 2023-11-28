Представлен новый отечественный электромобиль L-Type

“Обуховский завод”, где ранее собирались автомобиль марки Toyota, представил новый электромобиль под названием L-Type. Серийное производство запланировано на 2024 год

Данная модель сертифицирована по классу L7, то есть как тяжелый квадроцикл. Она предназначена в большей степени для каршеринга, доставки и корпоративных автопарков. L-Type будет выпускаться в 2-местной, пассажирской и 1-местной, грузовой версиях. Длина, ширина, высота - 2,5 м., 1,5 м. и 1,5 м. соответственно.

Пока информации по техническим характеристикам немного. Известно, что автомобиль будет комплектоваться шестью модулями аккумуляторов емкостью 2,66 кВт*ч каждая. Отмечается, что батареи можно легко заменить на уже заряженные буквально за 5 минут. Осуществляется “заправка” на специальных зарядных станциях. Максимальный запас хода составит 183 км. Мощность электромотора не раскрывается, но, по классификации L7, она не должна превышать 15 кВт (20,39 л.с.). Согласно раней информации, максимальная скорость электромобиля составит 90 км/ч.