Представлен новый Renault Kaptur

Новому кроссоверу переделали интерьер и добавили множество полезных опций. Кроме того с автомобилем произошел существенный технический апгрейд

Как отличить новый "Каптюр" от старого? Во-первых, взгляните ему в глаза, так как все изменения сконцентрировались спереди - новый рисунок оптики, светодиодные ДХО и хромированная решетка радиатора. Также расширилась палитра цветов, куда добавился новый оттенок синего, плюс появилась возможность выбрать больше оттенков при выборе двухцветной окраски кузова. Куда больше изменений произошло с салоном. Поменялась сама структура салона: новый руль, оформление передней панели (применяется мягкий пластик), подсветка салона и.т.д. Существенно расширился и набор опций, например, клиенты смогут заказать автомобиль с акустикой Bose, системой кругового обзора, бесключевым доступом и дистанционным запуском. Стоит отметить, что последние опции будут доступны уже в базе.

Что касается технической модернизации, то здесь дела обстоят интересным образом. Во-первых, изменились компоненты рулевого управления. Теперь здесь применяется электроусилитель руля. Во-вторых, изменилась агрегатная линейка - теперь моторов будет только два. Базовый мотор - атмосферный 1.6, который будет сочетаться как с механической трансмиссией, так и вариатором. Старший мотор уже знаком нам по модели Arkana - это турбо-мотор 1.3 TCe мощностью в 150 лошадиных сил, который разрабатывался совместно с компанией Daimler. В то же время, знакомый многим, двухлитровый бензиновый агрегат из моторной линейки исчез, а вместе с ним за компанию убрались и четырехступенчатый автомат и шестиступенчатая механика. Теперь данные агрегаты можно найти лишь на модели Duster. Интересно, что в техническом плане новый Kaptur аналогичен модели Arkana (конструкция подрамника, моторного щита и.т.д.), однако, представители Renault заявили, что "Каптюр" получил индивидуальные настройки, главной целью которых был высокий уровень комфорта. Что же касается продаж, то запуск намечен на начало лета. Цены на кроссовер стартуют с отметки в 1 миллион 20 тысяч рублей.