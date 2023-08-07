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7 авг 2023

Представлен новый роскошный седан от Huawei и Chery

Представлен новый роскошный седан от Huawei и Chery
Автор фото: фирма-производитель

Глава компании Huawei в своих социальных сетях опубликовала изображение нового электрического седана, который будет производится Huawei и Chery под совместным брендом Luxeed

Отметим, что ранее автомобиль фигурировал под кодовым названием EH3, а о внешности можно было судить только по “шпионским” фотографиям. Теперь экстерьер автомобиля полностью раскрыт. Новинка получит стильный дизайн в духе сорменных электромобилей. Бросаются в глаза светодиодные фары в форме вытенутых капель. Решетка радиатора имеет форму трапеции с округленными краями. Имеется декаративная подсветка, растянувшееся по всей ширене капота. Дверные ручки утоплены в кузов. Завершают образ стильные колесные диски.

Так называемый Luxeed EH3 базируется на платформе EOX, которая также лежит в основе будущих электромобилей Exeed Sterra ES и ET. Известно, что автомобиль получит два электромтора (по одному на каждой оси).Запас хода составит 700 км на одном полном заряде. Батарею можно будет заряжать от зарядной станции с напряжением в 800 В. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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