Представлен новый шведско-китайский кроссовер

Фирма Lynk & Co представила вседорожник под названием «05». Новинка представляет собой купеобразную версию Lynk & Co 01 с богатым оснащением и оригинальной внешностью

Вседорожник Lynk & Co 05 спроектирован на модульной платформе CMA, разработанной Geely совместно с Volvo. Что касается внешности, то от дебютной модели Lynk & Co 01, кросс-купе отличается уменьшенной на 61 миллиметр высотой, иным рисунком диодной оптики, бамперов и радиаторной решётки. Зато в интерьере изменений куда больше - изменилась архитектура приборной панели и центральной консоли. Появилось больше дисплеев и сенсорных кнопок.

Силовые агрегаты знакомы по другим моделям на платформе CMA: базовым мотором станет двухлитровая 190-сильная «турбочетвёрка» Volvo Drive-E, также анонсированы гибридные версии с трёхцилиндровым турбодвигателем 1.5 в основе. Трансмиссия безальтернативна: кросс-купе будут оснащаться 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Базовые вседорожники поступят в продажу с передним приводом, однако полный привод будет доступен в качестве опции.