Автомобильный портал Motorpage
9 дек 2019

Представлен новый шведско-китайский кроссовер

Представлен новый шведско-китайский кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Фирма Lynk & Co представила вседорожник под названием «05». Новинка представляет собой купеобразную версию Lynk & Co 01 с богатым оснащением и оригинальной внешностью

Вседорожник Lynk & Co 05 спроектирован на модульной платформе CMA, разработанной Geely совместно с Volvo. Что касается внешности, то от дебютной модели Lynk & Co 01, кросс-купе отличается уменьшенной на 61 миллиметр высотой, иным рисунком диодной оптики, бамперов и радиаторной решётки.  Зато в интерьере изменений куда больше -   изменилась архитектура приборной панели и центральной консоли. Появилось больше дисплеев и сенсорных кнопок.

Силовые агрегаты знакомы по другим моделям на платформе CMA: базовым мотором станет двухлитровая 190-сильная «турбочетвёрка» Volvo Drive-E, также анонсированы гибридные версии с трёхцилиндровым турбодвигателем 1.5 в основе. Трансмиссия безальтернативна: кросс-купе будут оснащаться 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Базовые вседорожники поступят в продажу с передним приводом, однако полный привод будет доступен в качестве опции.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz GLA

Mercedes явил миру дизайн нового GLA

09 декабря 2019
Lada Granta

Новая Lada Granta появится на рынке в 2021 году

09 декабря 2019

Ретро-автомобили: статус определен

09 декабря 2019

Готовимся к новогодним пробкам

09 декабря 2019

КАМАЗ выпустит собственную ГАЗель

09 декабря 2019
Genesis G70

Genesis проведет пересадку сердца модели G70

09 декабря 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"
Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль
Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"
Lexus ES - lexus es 2019 он представит вас в лучшем виде
Тест драйв
28 ноября 2019

Lexus ES
"Он представит вас в лучшем виде"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 8 1 4