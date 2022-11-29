Представлен новый спорткар De Tomaso

Компания De Tomaso опубликовала изображения и первые характеристики своего будущего суперкара P900

Интересный факт - живые машины автопроизводитель покажет только летом. Но руководство фирмы клятвенно заверяет всех, что отличаться от того, чтоб изображено на картинке, они совершенно не будут. Что ж, поверим на слово, тем более дизайн автомобиля получился очень необычным и запоминающимся. Чего стоит необычное антикрыло или воздухозаборники. К слову, вес у машины будет очень небольшим – всего 900 килограммов. За это стоит благодарить конструкцию кузова, которая полностью выполнена из углепластика.

Что касается технических характеристик, то под капотом здесь располагается шестилитровый мотор V12. Потенциальная мощность составляет 900-950 лошадиных сил.