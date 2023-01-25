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25 янв 2023

Представлен новый технический регламент гонок "Формула-1"

Представлен новый технический регламент гонок "Формула-1"

Организаторы знаменитых гонок представили новый список технических требований к болидам, где все направлено на безопасность пилотов

Во-первых, в новом сезоне должен быть побежден "эффект дельфина", когда воздух под днищем то практически полностью отсутствует, то прорывается туда, уменьшая прижимную силу.  В результате чего происходит раскачка кузова. Чтобы сделать поведение болидов стабильнее, организаторы постановили увеличить на 15 миллиметров дорожный просвет, изменить форму и место установки диффузора.

Еще один важный элемент - защитный обруч, который защищает голову пилота при перевороте болида. Впервые его ввели еще в 2015 году, теперь же его конструкция будет усовершенствована, что должно повысить жесткость защитного элемента. Есть и интересные ограничения - теперь на два килограмма снижен предельный вес машины. Также механики не смогут дорабатывать коробки передач в течение сезона.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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