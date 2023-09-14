Автомобильный портал Motorpage
14 сен 2023

Представлен обновленный GMC Acadia

Представлен обновленный GMC Acadia
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания GMC представила новое поколение внедорожника Acadia. Автомобиль поступит в продажу в 2024 году

Третье поколение внедорожника Acadia обзавелось новым дизайном, получило доработанный салон, а также стало заметно крупнее. Ключевое внешнее изменение - светодиодная оптика в С-образной форме и решетка радиатора с волнистыми горизонтальными элементами. Внутри установлен более широкий сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 15 дюймов. “Приборка” тоже выполнена в виде цифрового экрана размером 11 дюймов. В целом, эргономика автомобиля значительно улучшилась. Более дорогие комплектации получили новейшую аудиосистему от Bose с 16 динамиками. Габариты новинки составляют: 5186/1915/1836 мм., а колесная база - 3070 мм. Для сравнения, предыдущая вариация модели была на 269 мм. меньше в длину, на 91 мм. ниже в высоту и на 213 мм короче в расстоянии между колесами.

Силовая установка была позаимствована у обновленного Chevrolet Traverse. Речь идет о форсированной “турбочетверке” объемом 2,5 л. Его мощность увеличена до 333 л.с., а крутящий момент составит 442 Нм. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим “автоматом”. Привод предложен как передний, так и полный.
 

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...

Параллельный импорт под угрозой

14 сентября 2023
KYC F3

В Россию привезли пикап KYC F3

14 сентября 2023
Changan Qiyuan A07

В Китае начались продажи Changan Qiyuan A07

14 сентября 2023
Cadillac CT5 (2025)

Cadillac CT5 получил обновление

14 сентября 2023
BAIC X55

Стартовали продажи кроссовера BAIC X55

14 сентября 2023

Рожденный заново: Alpine готовит электрифицированную модель A310

14 сентября 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие
Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 4 1