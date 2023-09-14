Представлен обновленный GMC Acadia

Американская компания GMC представила новое поколение внедорожника Acadia. Автомобиль поступит в продажу в 2024 году

Третье поколение внедорожника Acadia обзавелось новым дизайном, получило доработанный салон, а также стало заметно крупнее. Ключевое внешнее изменение - светодиодная оптика в С-образной форме и решетка радиатора с волнистыми горизонтальными элементами. Внутри установлен более широкий сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 15 дюймов. “Приборка” тоже выполнена в виде цифрового экрана размером 11 дюймов. В целом, эргономика автомобиля значительно улучшилась. Более дорогие комплектации получили новейшую аудиосистему от Bose с 16 динамиками. Габариты новинки составляют: 5186/1915/1836 мм., а колесная база - 3070 мм. Для сравнения, предыдущая вариация модели была на 269 мм. меньше в длину, на 91 мм. ниже в высоту и на 213 мм короче в расстоянии между колесами.

Силовая установка была позаимствована у обновленного Chevrolet Traverse. Речь идет о форсированной “турбочетверке” объемом 2,5 л. Его мощность увеличена до 333 л.с., а крутящий момент составит 442 Нм. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим “автоматом”. Привод предложен как передний, так и полный.

