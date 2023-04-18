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18 апр 2023

Представлен обновленный Renault Clio

Представлен обновленный Renault Clio

Компания Renault рассекретила детали рестайлинга хэтчбека Clio, который считается одной из самых продаваемых моделей французской марки в Европе.

Данный рестайлинг можно назвать по-настоящему полноценным обновлением. Хэтчу переосмыслили всю переднюю часть. Здесь появились новая решётка радиатора с современным логотипом марки, более узкая оптика и агрессивный бампер, который в некоторых комплектациях дополняется контрастной вставкой. По углам бампера установлены новые ходовые огни в виде острых углов – они символизируют половинки ромба – логотипа марки.

В интерьере же появилась новая мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, который опционально может быть заменен на более крупный – 10-дюймовый. Технические аспекты  тоже пересмотрели – к сожалению, в отрицательном ключе – из моторной гаммы пропал 140-сильный 1.3-литровый турбомотор. Возглавляет моторную гамму гибридная система E-Tech на 145 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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