Представлен Omoda C5 для России

В России официально представили первую модель нового бренда концерна Chery , купе-кроссовер Omoda C5.

Начнем с самого главного – с силовой установки. Она здесь безальтернативная – полуторалитровый турбомотор, который развивает 145 лошадиных сил и работает в паре с вариатором. Что касается динамических характеристик, то на разгон до сотни требуется 9,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 195 км/ч. К слову, в двигатель можно официально заливать 92-й бензин.

Базовая комплектация Joy включает аудиосистему, 18-дюймовые литые диски, светодиодные ДХО и задние фонари, камеру заднего вида, задний парктроник, ESP, четыре подушки безопасности, датчик света, круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя, дистанционный запуск двигателя, обогрев передних сидений, руля, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя.