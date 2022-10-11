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11 окт 2022

Представлен Omoda C5 для России

Представлен Omoda C5 для России
В России официально представили первую модель нового бренда концерна Chery, купе-кроссовер Omoda C5.
Начнем с самого главного – с силовой установки. Она здесь безальтернативная – полуторалитровый турбомотор, который развивает 145 лошадиных сил и работает в паре с вариатором. Что касается динамических характеристик, то на разгон до сотни требуется 9,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 195 км/ч. К слову, в двигатель можно официально заливать 92-й бензин.
 
Базовая комплектация Joy включает аудиосистему, 18-дюймовые литые диски, светодиодные ДХО и задние фонари, камеру заднего вида, задний парктроник, ESP, четыре подушки безопасности,  датчик света,  круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя, дистанционный запуск двигателя, обогрев передних сидений, руля, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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