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5 ноя 2021

Представлен пауэрбанк для электромобилей

Представлен пауэрбанк для электромобилей

Представить телефон без пауэрбанка сегодня очень сложно, а что насчет электромобилей – ведь это тоже своего рода гаджет.

Собственно, британский стартап ZipCharge придумал мобильный пауэрбанк Go для электромобилей. Выглядит он как обычный чемодан на колёсиках, и с его помощью можно зарядить машину в любом месте.  Разумеется, для полноценной зарядки это устройство не подходит, так как здесь установлена небольшая батарея на четыре киловатта. По заявлению руководства стартапа, владелец электрокара может рассчитывать максимум на 25-30 километров пробега. То есть, энергии хватит лишь для того, чтобы добраться до стационарной зарядной станции. Зато от пауэрбанка машина заряжается меньше часа.

Все управление «мобильной батарейкой» будет осуществляться через приложение на мобильном телефоне. В продажу гаджет поступит уже в следующем году, причем компания планирует распространять его по всему миру.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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