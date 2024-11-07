Представлен первый автодом от Brabus

Компания Brabus представила необычный продукт для своей линейки - 12-метровый роскошный автодом Big Boy 1200. Стоимость начинается от 1,4 млн. долларов (примерно 137,5 млн. рублей)

Big Boy 1200 базируется на шасси Mercedes-Benz Actros. Грузовую платформу оснастили несколькими выдвигающимися модулями, которые расширяют внутреннее пространство. Общая площадь составляет 30 квадратных метров. При этом, компания отмечает, что автодом рассчитан на комфортное пребывание до трех человек. Внутри имеются двухместная кровать размером 160х200 см., диван, стол, винный шкаф и вся необходимая кухонная утварь. Кроме этого, здесь есть полноценная ванная комната с туалетом, раковиной и душем.

Оснащение включает пару 43-дюймовых телевизоров, обогреваемый пол, климатическую систему, камеры кругового обзора, модуль с доступом в интернет, а также солнечные панели на крыше. Приводится в движение “Большой Мальчик” 12,8-литровым дизельным мотором мощностью 530 л.с. и 2600 Нм крутящего момента. Заявленная максимальная скорость - 90 км/ч.