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4 июл 2022

Представлен первый электрический хэтчбек MG

Представлен первый электрический хэтчбек MG
Автор фото: фирма-производитель

Британское подразделение концерна MG представило модель, которую разрабатывали специально для европейского рынка.

Итак, встречайте - MG4 EV. Вместе с автомобилем дебютирует и новая модульная платформа, на базе которой в течение ближайших трех лет создадут еще пять моделей электрокаров.  К слову, в конструкции платформы применены особые плоские аккумуляторы высотой всего 110 миллиметров.

Впрочем, вернемся к MG4 EV. Информации о силовой установке на данный момент нет – инсайдеры говорят, что она будет состоять лишь из одного электрического двигателя (на задней оси), мощностью в 204 лошадиные силы. Аккумуляторы ёмкостью от 51 до 64 кВт⋅ч обеспечат возможность проехать без подзарядки от 350 до 450 километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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