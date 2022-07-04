Представлен первый электрический хэтчбек MG

Британское подразделение концерна MG представило модель, которую разрабатывали специально для европейского рынка.

Итак, встречайте - MG4 EV. Вместе с автомобилем дебютирует и новая модульная платформа, на базе которой в течение ближайших трех лет создадут еще пять моделей электрокаров. К слову, в конструкции платформы применены особые плоские аккумуляторы высотой всего 110 миллиметров.

Впрочем, вернемся к MG4 EV. Информации о силовой установке на данный момент нет – инсайдеры говорят, что она будет состоять лишь из одного электрического двигателя (на задней оси), мощностью в 204 лошадиные силы. Аккумуляторы ёмкостью от 51 до 64 кВт⋅ч обеспечат возможность проехать без подзарядки от 350 до 450 километров.