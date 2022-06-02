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2 июн 2022

Представлен первый электрокар Buick

Представлен первый электрокар Buick
Автор фото: фирма-производитель

Этот американский бренд уже давно делает автомобили, преимущественно для китайского рынка. Электрокаров в модельной гамме еще не было- до сегодняшнего дня

Перед вами Buick Electra X - электрическое купе премиум класса. Строго говоря - перед нами концепт, но объявлено, что серийная машина, которая встанет на конвейер в 2024 году будет почти полностью повторять концептуальную модель.  Уже сейчас Electra-X производит впечатление предсерийного прототипа, если не считать четырёх кресел экзотической формы, размещённых в салоне.  К сожалению, в распоряжении СМИ нет никаких данных об агрегатах новинки, так что на сегодняшний день мы можем говорить лишь о ее дизайне.

Здесь есть много интересных и необычных решений. К примеру, сам кузов лишен центральных стоек, а крыша почти целиком выполнена из стекла. Интерьер же выделяется 30-дюймовым монитором, на который выводятся данные панели приборов и мультимедийной системы. Помимо прочего Buick Elecra-X оснащён «автопилотом» концерна GM под названием SuperCruise и «цифровым ключом» iKey — с его помощью отпирать двери можно, задействовав смартфон

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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