Представлен первый пожарный электромобиль

Электрокары на страже спокойствия и безопасности граждан – событие редкое. Если не учитывать условные полицейские гольф-кары для европейских лесопарков, то сотрудники пожарных служб, правоохранительных органов и здравоохранительных организаций отдают предпочтение обычным машинам с ДВС.

Впрочем, скоро все может измениться. Буквально на днях пожарная служба Лос-Анджелеса заявила о пополнении своего парка электрокаром Rosenbauer RTX. Эту машину построили специально для ведомства под заказ - она представляет из себя полноценную «боевую» единицу, способную вместить в себя пожарный расчет и все необходимое оборудование (лестницы, водометы и.т.д).

Занятно, но электрокаром данное транспортное средство назвать можно лишь с натяжкой. Да, в движение автомобиль приводится 496-сильным электрическим двигателем, но такой силовой установки хватит лишь для работы на коротких дистанциях (по заявлению самих пожарников). Для чего-то более серьезного здесь присутствует обычный 300-сильный турбодизель!