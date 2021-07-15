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15 июл 2021

Представлен Porsche - покоритель бездорожья

Представлен Porsche - покоритель бездорожья

Мы недавно писали о том, что в линейке Porsche может появиться "вседорожная" версия, прототипы которой тестировали на Нюрбургринге. Собственно, встречайте - серийное исполнение!

Обрадовались? Рано! К сожалению, те прототипы будут пущены в серию в конце следующего года, а рассматриваемый нами автомобиль к Porsche практически не имеет отношения - перед вами тюнинг проект компании Marc Philipp Gemballa.

За основу был взят 911-й в версии Turbo S. Спорткару установили новую подвеску с адаптивными амортизаторами, которая позволяет менять дорожный просвет со 120 до 250 миллиметров. Причем, адаптация происходит в автоматическом режиме. Пресеты шасси включают несколько дорожных режимов, а также для гравия, грязи, песка и снежных равнин.

Одной подвеской доработки не ограничились. Инженеры поработали и с движком. Правда на этом поле свои силы показала уже другая контора - небезызвестная RUF. Эту контору можно назвать придворным ателье Porsche - первые проекты которой создавались еще в 80-х. Итак, что сделали с двигателем? 3,7-литровый 6-цилиндровый мотор доведен до 750 л.с. мощности и 930 Нм крутящего момента. Он обеспечивает разгон 0-100 км/ч менее чем за три секунды  и максимальную скорость в 331 километр в час. Более того, можно заказать пакет доработок, который повысит мощность движка до 800 лошадей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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