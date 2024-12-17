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17 дек 2024

Представлен рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей в России

Представлен рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей в России

По данным исследования, в 2024 году только 17,6% российских семей способны приобрести недорогой автомобиль стоимостью 1,2 млн рублей. В свою очередь, покупка машины средней стоимости доступна лишь 5,8% семей

В топе рейтинга можно увидеть северные регионы, где традиционно фиксируются самые высокие зарплаты по стране. На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где 54,7% семей могут позволить себе покупку машины. Второе и третье места заняли Магаданская область (44,5%) и Чукотский автономный округ (43,2%). В пятерку лидеров также вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (39,4%) и Ненецкий автономный округ (37,4%). Москва заняла 6-е место. В столице уровень доступности автомобиля составил 37,1%. Санкт-Петербург занял 10 место с результатом 28,9%.

Однако в большинстве регионов страны покупка автомобиля остаётся сложной задачей. В 21 регионе только менее 10% семей смогут приобрести в кредит недорогой автомобиль. В самом низу рейтинга можно увидеть такие республики, как Дагестан, Чечня и Ингушетия с уровнями 3,7%, 2,4% и 2,1% соответственно.

При написании новости использовалась информация:
Риа рейтинг

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