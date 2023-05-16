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16 май 2023

Представлен российский электрокар «Атом»

Представлен российский электрокар «Атом»
Российский автопроизводитель "Кама" представил свой первый электрокар, который стал настоящей сенсацией – слишком долго мы ждали эту новинку.
Дабы не запутать всех поясним – «Атом» является логичным развитием прототипа «Кама-1» - красного компактного электрокара, который в прошлом году постоянно мелькал в СМИ. Собственно, концепция в «Атоме» сохранилась – перед нами такой же маленький электрокар. Правда, дизайн уже другой – например, двери здесь «суицидальные», как на Rolls-Royce. Да, самый главный нюанс – на машине появились задние двери («Кама-1» была трехдверной), что повышает практичность машины. 
 
Что касается технических характеристик, то автомобиль заднеприводный – мощность силовой установки не раскрывается. Известно лишь то, что максимальная скорость составляет 170 километров в час. Запас хода не превысит пятисот километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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