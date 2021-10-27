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27 окт 2021

Представлен самый быстрый автомобиль Lego

Представлен самый быстрый автомобиль Lego

Компании Spania GTA из Испании и BuWizz из Словении объединились, чтобы совместно разработать масштабную копию купе GTA Spano из конструктора Lego

Spano является одним из самых быстрых автомобилей в мире. Его копия, выполненная из конструктора,  также является самой быстрой – в своем роде, разумеется.  Игрушечную машинку оборудовали пятнадцатью электрическими моторчиками.  Десять из них являются тяговыми, а пять оставшихся отвечают за питание бортовых систем. Максимальная скорость автомобильчика – 38 километров в час, и это официальный мировой рекорд в данный момент среди радиоуправляемых моделей Lego.

Любопытно, что рекордный заезд состоялся на трассе в Валенсии, где проходят в том числе гонки Формулы 1. В нём принимали участие одновременно обе версии GTA Spano — настоящая и умень-шенная, причём, как заявили в BuWizz, масштабная копия даже какое-то время лидировала.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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