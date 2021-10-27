Представлен самый быстрый автомобиль Lego

Компании Spania GTA из Испании и BuWizz из Словении объединились, чтобы совместно разработать масштабную копию купе GTA Spano из конструктора Lego

Spano является одним из самых быстрых автомобилей в мире. Его копия, выполненная из конструктора, также является самой быстрой – в своем роде, разумеется. Игрушечную машинку оборудовали пятнадцатью электрическими моторчиками. Десять из них являются тяговыми, а пять оставшихся отвечают за питание бортовых систем. Максимальная скорость автомобильчика – 38 километров в час, и это официальный мировой рекорд в данный момент среди радиоуправляемых моделей Lego.

Любопытно, что рекордный заезд состоялся на трассе в Валенсии, где проходят в том числе гонки Формулы 1. В нём принимали участие одновременно обе версии GTA Spano — настоящая и умень-шенная, причём, как заявили в BuWizz, масштабная копия даже какое-то время лидировала.