Представлен самый дальнобойный электрокар

Китайская компания NIO представила новую модель — электрический лифтбек ET5, который станет конкурентом Tesla Model 3.

Главная «фишка» данного электрокара – очень большой запас хода. Производитель заявляет, что на одном заряде автомобиль способен проехать около тысячи километров. В то же время автомобиль получился достаточно мощным. Два электромотора общей мощностью в 483 лошадиные силы разгоняют машину до сотни за 4.3 секунды.

Внешне лифтбек очень похож на старшую модель ET7, которую нам показали еще в начале года. Среди общих черт можно отметить безрамочные двери вместе с убирающи­мися дверными ручками. Интерьер практически полностью позаимствован у ET7.