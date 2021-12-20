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20 дек 2021

Представлен самый дальнобойный электрокар

Представлен самый дальнобойный электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания  NIO представила новую модель — электрический лифтбек ET5, который станет конкурентом Tesla Model 3.

Главная «фишка» данного электрокара – очень большой запас хода. Производитель заявляет, что на одном заряде автомобиль способен проехать около тысячи километров. В то же время автомобиль получился достаточно мощным.  Два электромотора общей мощностью в 483 лошадиные силы разгоняют машину до сотни за 4.3 секунды.

Внешне лифтбек очень похож на старшую модель ET7, которую нам показали еще в начале года. Среди общих черт можно отметить безрамочные двери вместе с убирающи­мися дверными ручками. Интерьер практически полностью позаимствован у ET7.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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