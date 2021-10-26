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26 окт 2021

Представлен самый доступный Mazzanti Evantra

Представлен самый доступный Mazzanti Evantra
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazzanti Automobili обнародовала характеристики новой модификации своего гиперкара Evantra. 

Главное отличие автомобиля заключается в замене двигателя - прежний семилитровый безнаддувный V8 уступил своё место 6,2-литровому мотору от Chevrolet Corvette. Отметим, что мотор был доработан итальянскими инженерами, которые установили на него турбину.  В результате мощность мотора повысилась до 760 лошадиных сил. Сообщается, что максимальная скорость автомобиля искусственно ограничена на отметке в  300 километров в час. Причем,  разгон до сотни занимает всего лишь три секунды.

Отметим, что новая версия Evantra отличается и некоторыми стилистическими решениями в интерьере.  На центральной консоли разместился 8-дюймовый экран мультимедийной системы. Занятно, что еще один монитор встроили в ступицу рулевого колеса.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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