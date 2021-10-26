Представлен самый доступный Mazzanti Evantra

Компания Mazzanti Automobili обнародовала характеристики новой модификации своего гиперкара Evantra.

Главное отличие автомобиля заключается в замене двигателя - прежний семилитровый безнаддувный V8 уступил своё место 6,2-литровому мотору от Chevrolet Corvette. Отметим, что мотор был доработан итальянскими инженерами, которые установили на него турбину. В результате мощность мотора повысилась до 760 лошадиных сил. Сообщается, что максимальная скорость автомобиля искусственно ограничена на отметке в 300 километров в час. Причем, разгон до сотни занимает всего лишь три секунды.

Отметим, что новая версия Evantra отличается и некоторыми стилистическими решениями в интерьере. На центральной консоли разместился 8-дюймовый экран мультимедийной системы. Занятно, что еще один монитор встроили в ступицу рулевого колеса.