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17 окт 2022

Представлен серийный электрогрузовик Wolv

Представлен серийный электрогрузовик Wolv

Нижегородская компания New Energy Motors представила в Москве сертификационный образец компактного электрогрузовика Wolv FC25

Компания будет собирать машину методом отверточной сборки – шасси, двигатели и прочая механика поставляются из Китая. На российском же предприятии будет происходить дооснащение машин и установка различных платформ –  кузовов, боксов, рефрижераторов и.т.д.

Грузовик комплектуется только одним двигателем мощностью 41 л.с. 29,5-киловаттная литий-железо-фосфатная батарея оснащена системой подогрева и обеспечивает пробег до 200 километров.  На восполнение энергии до ста процентов от штатного 6-киловаттного терминала понадобится до 7 часов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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