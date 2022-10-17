Представлен серийный электрогрузовик Wolv

Нижегородская компания New Energy Motors представила в Москве сертификационный образец компактного электрогрузовика Wolv FC25

Компания будет собирать машину методом отверточной сборки – шасси, двигатели и прочая механика поставляются из Китая. На российском же предприятии будет происходить дооснащение машин и установка различных платформ – кузовов, боксов, рефрижераторов и.т.д.

Грузовик комплектуется только одним двигателем мощностью 41 л.с. 29,5-киловаттная литий-железо-фосфатная батарея оснащена системой подогрева и обеспечивает пробег до 200 километров. На восполнение энергии до ста процентов от штатного 6-киловаттного терминала понадобится до 7 часов.