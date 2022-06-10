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10 июн 2022

Представлен серийный "солнечный" автомобиль

Представлен серийный "солнечный" автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lightyear представила серийную версию своего одноименного электромобиля

На первый взгляд здесь нет чего то особенного, пока внимательно не посмотришь на крышу и капот машины. Да, по сути эти две детали-  громадные солнечные панели, площадь которых составляет пять квадратных метров. Сообщается, что в день панели могут обеспечить достаточно бесплатной энергии, чтобы машина смогла проехать до семидесяти километров. Разумеется, машину можно запитать и от сети. На быстрых станциях 60-киловаттную батарею можно будет заполнить за час. Максимальный запас хода составляет 520 километров.

Силовая установка здесь состоит из четырех моторов, мощность которых не уточняется. При этом динамические характеристики машины скромны. Максимальная скорость - 160 километров в час, а разгон до сотни занимает десять секунд.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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