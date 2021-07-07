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7 июл 2021

Представлен светофор будущего

Представлен светофор будущего

Дизайнерская студия Артемия Лебедева совместно с техническими специалистами Уральского механического завода представили свое видение светофоров будущего

Фактически, перед нами громадный дисплей, на который можно выводить как статичную картинку, так и анимацию. У подобного решения есть масса преимуществ. Во-первых, информация будет доноситься более наглядным образом. Во-вторых, светофор может играть и роль дорожного знака - это удобно в случае возникновения внезапных перекрытий или дорожных работ.

Еще один нюанс, который играет в пользу нового светофора заключается в том, что изображения на нем будут дублироваться специальными пиктограммами.Благодаря этому люди с нарушением цветовосприятия смогут быстрее считывать указания, им не придется уповать только на расположение зажженной секции. Светофоры уже носят статус прототипов, которые готовы к серийному производству.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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