Представлен светофор будущего

Дизайнерская студия Артемия Лебедева совместно с техническими специалистами Уральского механического завода представили свое видение светофоров будущего

Фактически, перед нами громадный дисплей, на который можно выводить как статичную картинку, так и анимацию. У подобного решения есть масса преимуществ. Во-первых, информация будет доноситься более наглядным образом. Во-вторых, светофор может играть и роль дорожного знака - это удобно в случае возникновения внезапных перекрытий или дорожных работ.

Еще один нюанс, который играет в пользу нового светофора заключается в том, что изображения на нем будут дублироваться специальными пиктограммами.Благодаря этому люди с нарушением цветовосприятия смогут быстрее считывать указания, им не придется уповать только на расположение зажженной секции. Светофоры уже носят статус прототипов, которые готовы к серийному производству.