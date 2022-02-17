Представлен уникальный суперкар, построенный гонщиками «Ле-Мана»

На автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби состоялась презентация суперкара Veloqx Fangio, построенного гоночной командой Veloqx.

Veloqx не находится на слуху у каждого, однако, за плечами у команды целое множество успешных выступлений, включая победу на марафоне «12 часов Себринга» и второе место на подиуме «24 часов Ле-Мана». Veloqx хочет завоевать «Ле-Ман» полностью и новый спорткар создавался, в частности, ради этой цели, хотя уже официально объявлено, что будут построена и гражданская версия спорткара, правда тираж ее будет невелик.

Самое интересное заключается в том, что Veloqx не раскрыл ни стоимость спорткара, ни его технические характеристики. Нам известно лишь то, что разработка здесь не совсем уникальна, так как машина построена на шасси Ferrari F12tdf, то есть здесь под капотом работает шестилитровый мотор V12, который развивает 800 лошадиных сил (в стандартной конфигурации). Производились ли с двигателем какие-либо доработки – неизвестно. Интересный факт, кузов новинки был полностью спроектирован путем компьютерного моделирования. Производитель заявляет, что машина может похвастать одним из лучших показателей по аэродинамике, однако, конкретных цифр нам не приводят.