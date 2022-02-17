Автомобильный портал Motorpage
17 фев 2022

Представлен уникальный суперкар, построенный гонщиками «Ле-Мана»

Представлен уникальный суперкар, построенный гонщиками «Ле-Мана»
Автор фото: фирма-производитель

На автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби состоялась презентация суперкара Veloqx Fangio, построенного гоночной командой Veloqx.

Veloqx не находится на слуху у каждого, однако, за плечами у команды целое множество успешных выступлений, включая победу на марафоне «12 часов Себринга» и  второе место на подиуме «24 часов Ле-Мана».   Veloqx хочет завоевать «Ле-Ман» полностью и новый спорткар создавался, в частности, ради этой цели, хотя уже официально объявлено, что будут построена и гражданская версия спорткара, правда тираж ее будет невелик.

Самое интересное заключается в том, что Veloqx не раскрыл ни стоимость спорткара, ни его технические характеристики. Нам известно лишь то, что разработка здесь не совсем уникальна, так как машина построена на шасси Ferrari F12tdf, то есть здесь под капотом работает  шестилитровый мотор V12, который развивает 800 лошадиных сил (в стандартной конфигурации). Производились ли с двигателем какие-либо доработки – неизвестно. Интересный факт, кузов новинки был полностью спроектирован  путем компьютерного моделирования.  Производитель заявляет, что машина может похвастать одним из лучших показателей по аэродинамике, однако, конкретных цифр нам не приводят.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed LX

Раскрыты характеристики Exeed LX для России

17 февраля 2022
Volkswagen Beetle

Volkswagen возродит семейство Beetle

17 февраля 2022
Audi RS3 (2022)

В Россию приехала новая Audi RS3

17 февраля 2022
Mitsubishi Outlander (2021) вид сбоку

Mitsubishi расширил комплектации Outlander и Pajero Sport

17 февраля 2022

23 февраля все москвичи и гости столицы смогут парковаться бесплатно

17 февраля 2022

В США легализовали адаптивную оптику

17 февраля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"
Lexus RX - lexus rx (2020) комфорт физический и психологический
Тест драйв
15 февраля 2022

Lexus RX
"Комфорт физический и психологический"
Mercedes-Benz GLB - mercedes-benz glb (2020) в детский сад на броневичке
Тест драйв
14 февраля 2022

Mercedes-Benz GLB
"Mercedes-Benz GLB: в детский сад на броневичке"
Porsche Taycan Cross Turismo - porsche taycan cross turismo (2022) porsche taycan cross turismo (2022) один на один
Тест драйв
11 февраля 2022

Porsche Taycan Cross Turismo
"Один на один"

Написано новостей:

3 0 0 6 4