Представлен уникальный водородный гиперкар

На Фестивале скорости в Гудвуде представили Viritech Apricale — первый в мире гиперкар, оснащённый водородной силовой установкой

Надо сказать, что водород здесь используется не сжиженный, а в виде топливных ячеек, которые путем химической реакции вырабатывают электричество. При этом традиционного аккумулятора здесь нет - ток через специальный суперконденсатор идет напрямую к моторам. К слову, мощность силовой установки составляет более тысячи лошадиных сил.

Динамические характеристики внушают уважение - на разгон до сотни автомобилю требуется всего две с половиной секунды, а максимальная скорость здесь составляет более трехсот километров в час. Весь этот и следующий год Viritech будет тестировать своё детище. Первые поставки клиентам запланированы на начало 2024 года. Стоить каждый из 25 гиперкаров будет по 1,5 миллиона фунтов стерлингов