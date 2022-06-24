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24 июн 2022

Представлен уникальный водородный гиперкар

Представлен уникальный водородный гиперкар
Автор фото: фирма-производитель

На Фестивале скорости в Гудвуде представили Viritech Apricale — первый в мире гиперкар, оснащённый водородной силовой установкой

Надо сказать, что водород здесь используется не сжиженный, а в виде топливных ячеек, которые путем химической реакции вырабатывают электричество. При этом традиционного аккумулятора здесь нет - ток через специальный суперконденсатор идет напрямую к моторам. К слову, мощность силовой установки составляет более тысячи лошадиных сил.

Динамические характеристики внушают уважение - на разгон до сотни автомобилю требуется всего две с половиной секунды, а максимальная скорость здесь составляет более трехсот километров в час. Весь этот и следующий год Viritech будет тестировать своё детище. Первые поставки клиентам запланированы на начало 2024 года. Стоить каждый из 25 гиперкаров будет по 1,5 миллиона фунтов стерлингов

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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