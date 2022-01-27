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27 янв 2022

Представлен внедорожник Derways Cowboy

Представлен внедорожник Derways Cowboy
Автор фото: фирма-производитель

Когда-то завод Derways собирал не только различные китайские машины – у предприятия были и автомобили собственной разработки. Один из них – внедорожник Cowboy, об истории которого мы и поговорим

Первый «Ковбой» увидел свет 27 января 2004 года. Бюджет на разработку был сравнительно небольшим – пять миллионов долларов, так что в результате автомобиль  стал идеальной иллюстрацией принципа "с миру по нитке".  Дизайн здесь свой собственный и уникальный, хотя назвать «стеклянный прямоугольник» стильным достаточно сложно,  зато автомобиль был узнаваемым.

Дальше идут одни заимствования. Фары, боковые повторители поворотов и дверные ручки взяли от ВАЗ-2110. Подфарники — сдвоенные от ВАЗ-1111 «Ока». Задние фонари — универсальные, от коммерческой техники (бортовая «ГАЗель», «МАЗ», «КАМАЗ» и т. д.) «Противотуманки» — от «Волги-3110», боковые зеркала — от Mitsubishi Pajero II. Шасси закупали у румынской компании ARO. Она, к слову, разорилась в 2006 году, что поставило крест и на проекте «Ковбой». Двигатели брали у компаний Peugeot  (двухлитровый 90-сильный дизель), Mitsuibishi  (бензиновый 2.4 литра на 145 лошадиных сил) и ЗМЗ (бензиновый 2.7 на 140 лошадиных сил). В 2006 году планировалось представить «Ковбоя» с 160-сильным трехлитровым мотором Nissan, но такому внедорожнику не суждено было увидеть свет.

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