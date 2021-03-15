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15 мар 2021

Представлен волк от мира пикапов

Представлен волк от мира пикапов
Автор фото: фирма-производитель

Стартап по производству электромобилей Alpha представил свой новый проект – пикап с гордым названием Wolf. На первый взгляд автомобиль можно считать новым по всем параметрам, однако при ближайшем рассмотрении мнение меняется.

Дабы сразу расставить все точки, сообщаем новый пикап построен на платформе самого первого проекта компании - спорткупе Ace.   Соответственно, здесь установлены  одни и те же двигатели  и батареи. Что касается характеристик, то до сотни машина разгоняется за шесть секунд, а запас хода установился на отметке в 400 километров.

Разумеется, главное в этом автомобиле – дизайн. Учитывая, что все модели Alpha создаются в ретро-стилистике, пикап подобная участь не обошла. Грубые и угловатые формы – заметно, что авторы вдохновлялись грузовичками из 70-80-х годов.

                                                                                                                                                

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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