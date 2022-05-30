Представлен возрожденный DeLorean

Компания DeLorean и ателье ItalDesign рассекретили новую модель под культовым брендом. «Идеологический наследник» знаменитого купе DMC 12 под названием Alpha5 совершенно не похож на своего предшественника

Да, если классический DMC был достаточно компактен и имел рубленые формы, то преемник превратился в роскошный крупный турер. Впрочем, в качестве дани уважения прошлому создатели сохранили поднимающиеся вверх двери и фирменный цвет оттенка нержавейки. В целом внешность электромобиля, разработанная ателье ItalDesign, выполнена в подчёркнуто современном стиле с обтекаемым силуэтом.

Что касается силовых установок, то производитель не раскрывает никаких характеристик, лишь сообщая, что электрические двигатели разгоняют автомобиль до ста километров в час за три секунды.