Представлена Dacia Jogger

Румынская марка Dacia, принадлежащая Renault пополнила свою линейку новой моделью под названием Jogger. Фактически перед нами Renault Logan/Sandero в версии универсал

В целом, перед нами самая большая модель Dacia. Пусть она делит платформу со всеми компактными моделями румынской марки, но колесная база здесь, например, куда больше чем у того же Duster (в цифрах – 2897 мм. Против 2673 мм.). Внешность машины тоже можно назвать уникальной. Впрочем, интерьер здесь полностью позаимствован у нового Logan.

Любопытно, что вместе с автомобилем марка представила и новый двигатель – турбированный трехцилиндровый бензиновый двигатель с мощностью в 110 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будет использоваться лишь механика.