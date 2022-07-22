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22 июл 2022

Представлена "Диана-покорительница автомобилей"

Представлена "Диана-покорительница автомобилей"
С дорожными нарушителями блюстители закона борются по разному - одним из инструментов являются специальные шипы. К слову, на днях концерн "Калашников" совместно с АО "ЦНИИТОЧМАШ" разработал новую версию данного девайса.
Разработка получила занятное название "Диана", но не обманитесь милым именем -  она способна полностью останавливать автомобиль на дистанции 100-150 м в течение всего нескольких секунд. Интересно, но в отличие от своих аналогов устройство оставляет шипы в покрышках, что усиливает останавливающий эффект.
 
«Мы выполнили рекомендацию экспертов правоохранительных структур, добившись того, чтобы машина после наезда на изделие прекращала движение в пределах 100-150 м. «Диана» приводится в готовность в течение нескольких секунд, но специалисты ЦНИИТОЧМАШ продолжают совершенствовать разработку. Мы предлагаем «выстреливать» изделие из упаковки с помощью пиропатрона. Благодаря этому раскидывать изделие можно будет прямо на ходу, не выходя из спецтранспорта. Например, просто обогнав нарушителя и «выстрелив» изделие на дорогу перед ним прямо из своего автомобиля», — рассказал один из разработчиков изделия директор по производству АО «ЦНИИТОЧМАШ» Антон Семеняко.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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