Представлена "Диана-покорительница автомобилей"

С дорожными нарушителями блюстители закона борются по разному - одним из инструментов являются специальные шипы. К слову, на днях концерн "Калашников" совместно с АО "ЦНИИТОЧМАШ" разработал новую версию данного девайса.

Разработка получила занятное название "Диана", но не обманитесь милым именем - она способна полностью останавливать автомобиль на дистанции 100-150 м в течение всего нескольких секунд. Интересно, но в отличие от своих аналогов устройство оставляет шипы в покрышках, что усиливает останавливающий эффект.

«Мы выполнили рекомендацию экспертов правоохранительных структур, добившись того, чтобы машина после наезда на изделие прекращала движение в пределах 100-150 м. «Диана» приводится в готовность в течение нескольких секунд, но специалисты ЦНИИТОЧМАШ продолжают совершенствовать разработку. Мы предлагаем «выстреливать» изделие из упаковки с помощью пиропатрона. Благодаря этому раскидывать изделие можно будет прямо на ходу, не выходя из спецтранспорта. Например, просто обогнав нарушителя и «выстрелив» изделие на дорогу перед ним прямо из своего автомобиля», — рассказал один из разработчиков изделия директор по производству АО «ЦНИИТОЧМАШ» Антон Семеняко.