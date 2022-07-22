Автомобильный портал Motorpage
22 июл 2022

Представлена электрическая Alpine A110, но она не настоящая!

Представлена электрическая Alpine A110, но она не настоящая!
Автор фото: фирма-производитель

Французская компания Alpine, готовящаяся к тотальной электрификации модельного ряда, представила электрическую версию A110 с приставкой E-ternite.

Теперь начинается самое интересное - официальный электрический преемник "Сто десятой"  появится в 2025 году, причем разрабатывается автомобиль совместно с компанией Lotus, которая даст французам доступ к собственной платформе, созданной специально для электрических спорткаров.

Нынешний же A110 E-ternite - чисто французская разработка, правда, сделанная легким путем - кузов, практически без изменений, взяли от стандартного купе, а 240-сильную силовую  установку полностью позаимствовали  у Renault Megane E-Tech. Новинка носит статус прототипа и в серию не пойдет.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Дилеров стали наказывать за накрутку цен

22 июля 2022

Китайская компания BAIC не выйдет на российский рынок

21 июля 2022

Депутаты Госдумы раскритиковали запрет на въезд в центр городов

21 июля 2022

На какие машины можно будет потратить материнский капитал?

21 июля 2022
Haval Jolion (2021) салон

Обновленный Haval Dargo - дебют совсем скоро!

21 июля 2022

Ford разработал зарядную станцию, которая сама подключается к автомобилю

21 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"
Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...»
Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 8 1