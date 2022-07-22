Представлена электрическая Alpine A110, но она не настоящая!

Французская компания Alpine, готовящаяся к тотальной электрификации модельного ряда, представила электрическую версию A110 с приставкой E-ternite.

Теперь начинается самое интересное - официальный электрический преемник "Сто десятой" появится в 2025 году, причем разрабатывается автомобиль совместно с компанией Lotus, которая даст французам доступ к собственной платформе, созданной специально для электрических спорткаров.

Нынешний же A110 E-ternite - чисто французская разработка, правда, сделанная легким путем - кузов, практически без изменений, взяли от стандартного купе, а 240-сильную силовую установку полностью позаимствовали у Renault Megane E-Tech. Новинка носит статус прототипа и в серию не пойдет.