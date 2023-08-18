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18 авг 2023

Представлена новая версия RUF CTR3 Evo

Представлена новая версия RUF CTR3 Evo
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая компания RUF, занимающаяся модернизацией автомобилей Porsche, представила новую версию суперкара RUF CTR3 под названием Evo. Автомобиль оценили в 570 500 фунтов (68 200 000 рублей)

Напомним, что первая RUF CTR3 была представлена в 2007 году. Донором для данной модели стал Porsche 987 Cayman (2004 года). Через 5 лет линейка обновилась версией CTR3 Clubsport. Автомобиль был сконструирован уже на собственной платформе, созданной в сотрудничестве с компанией Multimatic. Но ряд компонентов подвески был позаимствован у Porsche 911 GT3 RSR.

Фактически RUF CTR3 Evo - это доработанная версия Clubsport. Несмотря на то, что конструкция суперкара фактически не изменилась, разработчики решили сильно облегчить кузов, сделав его из арамидных волокон и кевлара. Имеются шестипоршневые ступоры, а тормозные роторы выполнены из углерода-керамики. Спойлер получит электрорегулировку.

Самое интересное - это силовая установка. Как и предыдущая версия, RUF CTR3 Evo оснащается 3,8-литровым оппозитным мотором с двумя турбонагнетателями и непосредственным впрыском топлива. Мотор оборудован системой «сухой» смазки, а также регулировкой фаз газораспределения и подъема клапанов. Мощность данного агрегата форсирована до 800 л.с. и 990 Нм крутящего момента.
 

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