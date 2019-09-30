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30 сен 2019

Представлены электрокары Bollinger

Представлены электрокары Bollinger
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bollinger рассекретила предсерийные версии вездеходов B1 и B2, а заодно и уточнила их технические характеристики

Концепция электромобилей для офф-роуда не изменилась: пятидверный Bollinger B1 и пикап Bollinger B2 отличаются только типом кузова и габаритами, но имеют общую техническую начинку и оформление салона. Постоянный дорожный просвет вездеходов — 381 миллиметр, однако для преодоления препятствий клиренс можно варьировать в пределах от 254 до 508 миллиметров.

Заявленный запас хода внедорожников — 322 километра по стандарту EPA. За автономность отвечает батарея емкостью 120 киловатт-часов. Впрочем, конструкция вездеходов со съемными кузовными панелями и стеклами позволяет облегчить электромобиль и увеличить «дальнобойность». Мелкосерийная сборка внедорожников начнется в 2020 году.

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