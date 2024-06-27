Автомобильный портал Motorpage
27 июн 2024

Представлено роботакси Verne от Rimac

Представлено роботакси Verne от Rimac
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rimac показала свое следующее творение. Это электрическое роботизированное такси под названием Verne. Автомобиль будет работать только на автопилоте, поэтому никаких органов управления у него нет. Такое такси появится на улицах не раньше 2026 года

Названа модель в честь знаменитого французского писателя фантаста Жюля Верна. Rimac Verne представляет собой хэтчбек с достаточно необычным кузовом, отсылающим к ретро-футуризму в плане дизайна. Передняя часть заметно вытянута, тем самым увеличивая площадь лобового остекления. Двери также не стандартные, они сдвигаются по горизонтали в переднюю часть автомобиля. Внутри только два посадочных места. В Rimac объяснили, что большая часть поездок на такси совершается одним или двумя людьми. На передней панели установлен 43-дюймовый мультимедийной системы. Подключение к нему также можно осуществить через телефон. За музыкальное сопровождение отвечает аудиосистема с 17 динамиками.

Внутри вы не найдете никаких органов управления. По замыслу их там не должно быть. Роботакси будет работать на самом совершенном автопилоте четвертого уровня, который не подразумевает контроль со стороны человека. По всему периметру кузова спрятано множество камер и датчиков, включая лидары. Технические характеристики силовой установки пока не раскрываются, но они особо и не имеют значение, ведь автомобиль предназначен для комфортных поездок в роли пассажира. 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
L380

Марка LEVC запустила продажи электроминивэна L380 с запасом хода больше 800 км

26 июня 2024
Volkswagen Jetta (2025)

Volkswagen Jetta получил второй рестайлинг

26 июня 2024

С 1 июля за парковку в центре Москвы придется платить больше

26 июня 2024
BMW M5 (2025)

Новый BMW M5 стал самым мощным и тяжелым в семействе

26 июня 2024
Bentley Continental GT Speed (2025)

Bentley показала новое поколение Continental GT Speed

26 июня 2024
BYD

Будущий флагманский кроссовер BYD Ming будет 5,1-метровым 7-местным гибридом

25 июня 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Space - evolute i-space (2024) гибрид с секретом Тест драйв
26 июня 2024

Evolute i-Space
"Гибрид с секретом"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) союз электронных ассистентов
Тест драйв
19 июня 2024

Jaecoo J8
"Союз электронных ассистентов"
Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) царь горы?
Тест драйв
12 июня 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"Царь горы?"

Написано новостей:

3 4 8 0 9