Представлено роботакси Verne от Rimac

Компания Rimac показала свое следующее творение. Это электрическое роботизированное такси под названием Verne. Автомобиль будет работать только на автопилоте, поэтому никаких органов управления у него нет. Такое такси появится на улицах не раньше 2026 года

Названа модель в честь знаменитого французского писателя фантаста Жюля Верна. Rimac Verne представляет собой хэтчбек с достаточно необычным кузовом, отсылающим к ретро-футуризму в плане дизайна. Передняя часть заметно вытянута, тем самым увеличивая площадь лобового остекления. Двери также не стандартные, они сдвигаются по горизонтали в переднюю часть автомобиля. Внутри только два посадочных места. В Rimac объяснили, что большая часть поездок на такси совершается одним или двумя людьми. На передней панели установлен 43-дюймовый мультимедийной системы. Подключение к нему также можно осуществить через телефон. За музыкальное сопровождение отвечает аудиосистема с 17 динамиками.

Внутри вы не найдете никаких органов управления. По замыслу их там не должно быть. Роботакси будет работать на самом совершенном автопилоте четвертого уровня, который не подразумевает контроль со стороны человека. По всему периметру кузова спрятано множество камер и датчиков, включая лидары. Технические характеристики силовой установки пока не раскрываются, но они особо и не имеют значение, ведь автомобиль предназначен для комфортных поездок в роли пассажира.