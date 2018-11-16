Премьер-министр поддержал отмену установки ГЛОНАСС на праворульных автомобилях

Дмитрий Медведев заявил о решении поддержать отмену установки модулей ЭРА-ГЛОНАСС на праворульные автомобили. Правда, эта мера будет носить временный характер

Премьер-министр обсудил систему с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко. Медведев признал, что существует проблема с установкой "ЭРА-ГЛОНАСС" на праворульных автомобилях, популярных среди россиян. По его словам: «Чтобы эта система работала так, как запланировано, нужно, чтобы она была интегрирована в мозги автомобиля — вся электроника подчинялась бы работе этого оборудования. Сделать это можно по-нормальному только в условиях заводских».

Напомним, что многие покупатели праворульных машин сталкиваются с невозможностью нормальной работы модуля. Чаще всего он не мог работать вообще из-за несоответствия электронных компонентов с начинкой автомобиля. Покупатели платили достаточно большие деньги (установка является обязательно), однако на выходе получали неработоспособный кирпич.

По предложению властей, планируется ввести временный порядок ввоза подержанных иномарок без обязательной установки кнопок ЭРА-ГЛОНАСС в Дальневосточном федеральном округе. По итогам также будет возможен пересмотр технического регламента и требований к оснащению системой ЭРА-ГЛОНАСС с положительным решением в сторону ввозимых подержанных праворульных автомобилей.