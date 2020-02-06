Премьер-министр спасает водителей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, поскольку, например, введение наказания за превышение скорости в 5 тысяч рублей станет непосильным для многих автомобилистов

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — цитирует главу правительства агентство ТАСС.

Любопытно, что ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить внесение в Госдуму проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. Парламентарий заявил, что предложение Минюста об увеличении штрафов, в том числе за нарушение правил дорожного движения, вызвало негативную реакцию как со стороны специалистов, так и со стороны гражданского общества.