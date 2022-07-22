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22 июл 2022

Премиальная китайская марка Zeekr готовит роскошный минивэн

Премиальная китайская марка Zeekr готовит роскошный минивэн
Премиальный бренд Zeekr, входящий в состав корпорации Geely Holding Group, опубликовал первые изображения будущего минивэна, который получит наименование "009".
По большому счету, главным, чем будет выделяться новинка - это дизайн, так как силовая установка будет полностью позаимствована у кроссовера 001, правда, китайские СМИ сообщают, что штатный 300-сильный мотор форсируют. Никаких подробностей пока нет, за исключением предполагаемого запаса хода — он составит 700 километров по местному циклу NEDC. Это значит, что реальный километраж будет меньше, как минимум, на треть.
 
Что касается оснащения, то издание AutoHome утверждает, что первой на рынок выйдет семиместная модификация минивэна с двумя роскошными креслами в среднем ряду. Они получат кожаную отделку, широкие диапазоны регулировок и, возможно, функции вентиляции и массажа.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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