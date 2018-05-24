Национальная премия «Топ-5 Авто»: одна из немногих в России полностью независимых в автомобильном сегменте. Победителей называют автомобильные журналисты, что делает подход к выбору победителей непредвзятым и взвешенным.

Вручение премии проходило при поддержке компании Webasto, которая стала спонсором мероприятия в этом году. Праздничная церемония прошла на 90-м этаже башни «Федерация», между прочим, самого высокого здания в Европе. Голосованием жюри, в которое на данный момент входят более пятидесяти журналистов из ведущих автомобильных изданий, были определены победители в восьми номинациях.

Лучшим компактным городским автомобилем жюри признало новый тольяттинский универсал Lada Vesta SW/SW Cross. Помимо него за звание лучшего боролись: Hyundai Solaris, Kia Rio/Rio X-line, Peugeot 308, Skoda Octavia.

Среди больших представительских автомобилей первое место поделили между собой Mercedes-Benz S-класса и Volvo V90 Cross Country.

В классе компактных кроссоверов премию получила модель Volvo XC60, обойдя при этом Audi Q5, BMW X3, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq.

Главная борьба в номинации «Большой кроссовер/внедорожник» развернулась, как ни странно, между двумя моделями одной компании. В итоге в споре между новым Land Rover Discovery и Range Rover Velar победил Velar. Без награды остались Bentley Bentayga, Honda Pilot и Mazda CX-9.

По итогам голосования авторитетного жюри, лучшим спортивным автомобилем года был признан Lexus LC 500.

А в сегменте легких коммерческих автомобилей победу праздновали представители компании Renault с моделью Renault Dokker.

Также в рамках конкурса Топ-5 Авто традиционно был выбран лучший PR-департамент российских автопроизводителей. И здесь тоже случился «дубль». Одинаковое количество голосов набрали PR-команды марок Lada и Skoda.

Автомобильной персоной года стал Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор компании ММС Rus.

