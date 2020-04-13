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13 апр 2020

Прием водительских экзаменов приостановлен

Прием водительских экзаменов приостановлен

Опять коронавирус виноват. Точные сроки возобновления экзаменов пока не определены и будут конкретизироваться по мере стабилизации общей ситуации в регионах

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом приостановила прием экзаменов на водительские права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина. По его словам, точные сроки возобновления экзаменов пока не определены и будут конкретизироваться по мере стабилизации общей ситуации в регионах.

«Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами», — рассказал Понарьин. Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом приостановила прием экзаменов на водительские права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина. По его словам, точные сроки возобновления экзаменов пока не определены и будут конкретизироваться по мере стабилизации общей ситуации в регионах.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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