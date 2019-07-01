Приложение для фиксации нарушений ПДД может оказаться вне закона

В Верховном суде средством автоматической фиксации нарушений признали только камеры, установленные стационарно либо на транспортном средстве

Да, приложение «Помощник Москвы», где пользователи, с помощью своих мобильных телефонов могут фотографировать нарушителей, не имеет юридической силы. Верховный суд РФ (ВС) отказался считать мобильные телефоны граждан средством автоматической фиксации нарушений ПДД. Доказательством вины водителя могут считаться только фотографии или видеозаписи, сделанные на стационарную камеру, или устройство, установленное на автомобиле. Фиксация нарушений должна проходить в автоматическом режиме.

Съемка с телефона таким требованием не отвечает. Таким образом, рассылка «писем счастья», на основе полученной информации из приложения «Помощник Москвы», может стать незаконной. На данный момент департамент транспорта столицы уже начал консультации с правоохранительными и судебными органами по этому вопросу.