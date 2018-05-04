Федеральная служба судебных приставов вновь констатирует, что именно водители лидируют по взысканиям по делам об административных нарушениях.

За первые три месяца этого года приставами по постановлениям ГИБДД взыскано 3 миллиарда рублей по 3,8 миллионам постановлений. При этом больше половины от этой суммы в бюджет дали водители, оштрафованные по ст.12.8 (управление в нетрезвом состоянии или передача управления нетрезвому водителю) и ст. 12.26 (отказ от медоосвидетельствования).

«Водительские взыскания» лидируют, даже невыплата зарплаты находится на втором месте. При этом приставы лидируют и по количеству вынесенных постановление: в прошлом году на их долю пришлось почти 40% всех исполнительных производств. По 34 миллионам возбужденных дел в бюджет поступило 28 миллиардов рублей.

В этом году Госдума может принять закон, предусматривающий внесение залога прежде чем автомобиль будет выдан со штрафстоянки. Сумма залога 30 тысяч рублей, они пойдут в бюджет в качестве штрафа. Если же водитель будет признан судом невиновным, то эти деньги вернутся к нему. Так хотят облегчить жизнь судебным приставам, которые жалуются на низкую собираемость штрафов.