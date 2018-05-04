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4 май 2018

Приставы взыскали с пьяных водителей 1,5 млрд руб.

Приставы взыскали с пьяных водителей 1,5 млрд руб.

Федеральная служба судебных приставов вновь констатирует, что именно водители лидируют по взысканиям по делам об административных нарушениях.

За первые три месяца этого года приставами по постановлениям ГИБДД взыскано 3 миллиарда рублей по 3,8 миллионам постановлений. При этом больше половины от этой суммы в бюджет дали водители, оштрафованные по ст.12.8 (управление в нетрезвом состоянии или передача управления нетрезвому водителю) и ст. 12.26 (отказ от медоосвидетельствования).

«Водительские взыскания» лидируют, даже невыплата зарплаты находится на втором месте. При этом приставы лидируют и по количеству вынесенных постановление: в прошлом году на их долю пришлось почти 40% всех исполнительных производств. По 34 миллионам возбужденных дел в бюджет поступило 28 миллиардов рублей.

В этом году Госдума может принять закон, предусматривающий внесение залога прежде чем автомобиль будет выдан со штрафстоянки. Сумма залога 30 тысяч рублей, они пойдут в бюджет в качестве штрафа. Если же водитель будет признан судом невиновным, то эти деньги вернутся к нему. Так хотят облегчить жизнь судебным приставам, которые жалуются на низкую собираемость штрафов.

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При написании новости использовалась информация:
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