Прыжок пантеры

На Женевский автосалон привезли автомобиль, но показывать не стали. Звучит странно, однако таков рекламный трюк компании Apollo, которая вернула к жизни автомобиль Pantera известного итальянского бренда De Tomaso

Нет, посмотреть на автомобиль можно. Вместо выставки он будет ездить по городу, правда, прототип полностью закамуфлирован и получить представление об облике модели пока сложно. Представители компании отказываются давать комментарии относительно разработок автомобиля. Директор Apollo Райан Беррис лишь рассказал, что права на бренд De Tomaso были выкуплены в 2014 году. В середине прошлого года была зарегистрирована одноимённая торговая марка и новый логотип, а в начале этого года был запатентован дизайн модели.

То есть, на данный момент неизвестно, будет ли новый автомобиль рестомодом или осовремененным вариантом итальянского спорткара, но на фотографиях у закамуфлированного прототипа все же прослеживается сходство с оригиналом. Кроме того, в 2019-м De Tomaso празднует свое 60-летие, так что купе могут рассекретить совсем скоро.