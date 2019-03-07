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7 мар 2019

Прыжок пантеры

Прыжок пантеры

На Женевский автосалон привезли автомобиль, но показывать не стали. Звучит странно, однако таков рекламный трюк компании Apollo, которая вернула к жизни автомобиль Pantera известного итальянского бренда De Tomaso

Нет, посмотреть на автомобиль можно. Вместо выставки он будет ездить по городу, правда, прототип полностью закамуфлирован и получить представление об облике модели пока сложно.  Представители компании отказываются давать комментарии относительно разработок автомобиля. Директор Apollo Райан Беррис лишь рассказал, что права на бренд De Tomaso были выкуплены в 2014 году. В середине прошлого года была зарегистрирована одноимённая торговая марка и новый логотип, а в начале этого года был запатентован дизайн модели.

То есть, на данный момент неизвестно, будет ли новый автомобиль рестомодом или осовремененным вариантом итальянского спорткара, но на фотографиях у закамуфлированного прототипа все же прослеживается сходство с оригиналом. Кроме того, в 2019-м De Tomaso празднует свое 60-летие, так что купе могут рассекретить совсем скоро.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Журнал auto.ru

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