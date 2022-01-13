Процедуру оформления установки ГБО могут упростить

Сейчас процедура установки и легализации газобалонного оборудования сравнительно сложна. Автовладельцам надо пройти три инстанции - ГИБДД, СТО, экспертная лаборатория

На данный момент, чтобы перевести машину на газ, требуется сначала обратиться в ГИБДД и получить разрешение на оборудование, затем установить его, пройти техосмотр, и отправить автомобиль на экспертизу по определении легализации доработок и затем вновь посетить ГИБДД для окончательного оформления документов.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил реорганизовать этот процесс, убрав обращение в автоинспекцию. Также чиновник считает, что необходимо повысить с пяти до десяти лет допустимый возраст автомобиля, владелец которого может получить субсидию при установке ГБО.