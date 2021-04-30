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30 апр 2021

Процесс купли-продажи подержанных автомобилей выйдет в интернет

Процесс купли-продажи подержанных автомобилей выйдет в интернет

Российское Минцифры запустит функционал оформления купли-продажи подержанных автомобилей онлайн. Правда произойдет это не первого мая, как планировалось, а лишь во второй половине текущего года.

Причина задержки не указывается. По неподтвержденным данным это связано с перенастройкой сервиса портала госуслуг дабы новый функционал встал без проблем. Да,  именно госуслуги – весь процесс будет происходить через них.  Единственное условие - оба участника сделки должны будут иметь подтверждённый аккаунт на портале госуслуг и электронную цифровую подпись – именно ей будут заверяться договора.

На портале можно будет произвести всю бумажную работу. Самое главное, что система будет обладать данными о биографии автомобиля.Да, пользователи смогут сразу узнать -  не находится ли автомобиль в залоге, не наложен ли на него арест и не разыскивают ли его правоохранительные органы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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