Продай оленя и купи бензин

Повышение цен на топливо не осталось незамеченным, а в некоторых областях нашей необъятной родины возник настоящий дефицит, которым сразу воспользовались различные спекулянты

Речь идет о Ямало-Ненецком автономном округе, точнее о фактории «Ярото-2», где жители пожаловались на нерадивых «купцов», которые пытаются продавать топливо с многократной накруткой. Например, за двухсотлитровую бочку просят около шестидесяти килограммов настоящих оленьих рогов. Учитывая то, что килограмм рога в среднем стоит одну тысячу рублей, литр бензина, путем нехитрых вычислений, обойдется в 300 рублей.

Причем жители вынуждены платить, так как заправки находятся далеко, а основные поставщики не спешат доставлять бензин в район из-за сложных погодных условий. Как сообщил предприниматель Александр Ниль, организация которого является одним из поставщиков: «Бензин будем завозить в январе — феврале. Зимник пока еще не открыли. Цена будет установлена в соответствии с ценником в Сеяхе. Там сейчас около 75 рублей за литр. Плюс к этому будут заложены транспортные издержки, а какого-либо отношения к сложившейся ситуации со спекулянтами мы не имеем».